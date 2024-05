RSV Lahn-Dill mit Machtdemonstration ins Finale

Der RSV Lahn-Dill ist regelrecht in die Final-Serie der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gestürmt, Gegner Hannover hatte nichts zu melden. Eine Verschnaufpause gibt es für die Mittelhessen nun aber nicht.

Auch Janet Zeltinger irrt sich mal. "Wir haben zwei starke Mannschaften. Das wird spannend", sagte die Trainerin des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill vor dem entscheidenden dritten Spiel der Halbfinal-Serie der Mittelhessen gegen Hannover. Wie unrecht sie doch hatte. Denn der RSV überrannte seinen Gegner einfach, die Anzeigetafel an der Hallenwand sprach am Dienstagabend Bände: 75:55. Eine wahre Machtdemonstration.

Nach der schmerzhaften wie unnötigen Pleite im zweiten Spiel der Serie, war der deutliche Erfolg für die in der Hauptrunde ungeschlagenen Mittelhessen am gestrigen Abend genau die Art Wiedergutmachung, die sie gebraucht hatten. "Das war ein Top-Spiel, wir sind sehr stolz", sagte eine sehr zufriedene Zeltinger nach der Partie dem hr-sport. "Das gibt uns ein gutes Gefühl."

Jetzt warten die Thuringia Bulls

Lange durchschnaufen kann der 14-malige Deutsche Meister jetzt aber nicht. Denn die Saison biegt nun auf die Zielgerade ein. Im Finale warten die Thuringia Bulls, der Zweite der Hauptrunde, auf den RSV. Schon am Samstag (18 Uhr) steigt Spiel Nummer eins der Best-of-three-Serie, die Mittelhessen sehen sich gewappnet für den Showdown.

"Wir wissen, dass Thüringen eine Top-Mannschaft ist", betonte Zeltinger. "Die sind immer bereit für ein intensives Spiel." Im Halbfinale warfen die Bullen die Rhein River Rhinos aus Wiesbaden aus dem Wettbewerb und verhinderte ein hessisches Finale.

Schon am Samstag will der RSV den Grundstein legen für den Titel. Nach der Machtdemonstration gegen Hannover ist der Hunger auf mehr groß. "Das Playoff-Finale bedeutet uns viel", so Zeltinger. "Wir fühlen uns bereit für Samstag."