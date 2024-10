Die Skyliners Frankfurt treten am Samstag (18.30 Uhr) bei Rasta Vechta an.

Denis Wucherer warnt vor dem Tempo der Niedersachsen. "Eine Stärke von Vechta ist mit Sicherheit das schnelle Spiel, die Athletik und die hohe Pace, aber das kann auch dazu führen, dass es wild wird", so der Skyliners-Trainer. Auch die Hessen haben ihre Stärken im schnellen Spiel. Entscheidend dürfte daher das Verhalten beim Rebound werden. "Wir müssen darauf achten, dass wir in der Transition-Defense präsent sind, damit Vechta keine einfachen Körbe erhält. Ansonsten werden wir in Vechta nur schwer bestehen", so Wucherer.