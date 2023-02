Skyliners Frankfurt in Oldenburg gefordert

Basketball-Bundesliga Skyliners Frankfurt in Oldenburg gefordert

Nur zwei Tage nach dem Heimspiel gegen Bamberg (83:100) sitzen die Skyliners Frankfurt auf dem Weg zum nächsten Auswärtsspiel schon wieder im Teambus.

Am Dienstag (20.30 Uhr) treten die Hessen bei den Baskets Oldenburg an. Das Hinspiel Anfang November hatten die Skyliners mi 70:77 verloren.

Oldenburg steht aktuell mit zwölf Siegen und sieben Niederlagen auf dem vierten Tabellenplatz und schielt schon mit einem Auge auf das Final Four im BBL-Pokal, das am Wochenende in Oldenburg ausgetragen wird. Für die Skyliners ist der Pokal der Beginn einer dreiwöchigen Spielpause.