Nächste Heimspiel-Enttäuschung für die Skyliners Frankfurt: Gegen den Mitteldeutschen BC läuft das Team vergeblich seiner miserablen Punkte-Ausbeute aus der ersten Halbzeit hinterher.

Veröffentlicht am 06.10.24 um 17:00 Uhr

Die Skyliners Frankfurt haben auch das zweite Heimspiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga verloren: Gegen den Mitteldeutschen BC hieß es am Sonntag 69:79 (28:39).

Besonders im zweiten Viertel hatten die Frankfurter Probleme mit dem Gegner - und mit sich. Nur 28 Punkte in der gesamten ersten Halbzeit waren indiskutabel.

Kurze Aufholjagd im dritten Viertel

Im dritten Viertel startete zunächst eine Aufholjagd und die Skyliners schafften sogar den 42:42-Ausgleich. Der MBC, vor dem Spieltag Tabellen-Schlusslicht, ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und gewann schließlich mit 79:69.

Für die Skyliners Frankfurt war es die zweite Niederlage in Folge, nachdem man den Saisonauftakt in Göttingen noch überzeugend gewonnen hatte. In der Tabelle bedeutet das einen Platz im unteren Mittelfeld.