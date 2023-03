Auf die Skyliners Frankfurt wartet in der Basketball-Bundesliga eine enorm schwere Aufgabe.

Die Hessen, aktuell Tabellenvorletzter und weiter mitten drin im Abstiegskampf, empfangen am Sonntag (18 Uhr) den Tabellenzweiten aus Bonn in der heimischen Halle. "Die haben natürlich eine ganze Reihe an sehr guten Spielern und sind darum Zweiter in der Liga", erklärte Skyliners-Trainer Geert Hammink. Man wolle aber versuchen, Bonn "das Leben schwer zu machen", so Hammink weiter. Das Spiel gegen den Tabellenzweiten ist außerdem das bekannte Cookie Game, bei dem Spenden gesammelt werden.