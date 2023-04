Die Skyliners Frankfurt wollen in der Basketball-Bundesliga nach dem Sieg gegen Rostock nachlegen und auch Weißenfels schlagen.

In der Tabelle liegt der Mitteldeutsche BC aus Weißenfels nur vier Puntke vor den Skyliners, umso wichtiger wäre ein Sieg der Hessen, um im Abstiegskampf auf Tuchfühlung mit dem rettenden Ufer zu bleiben. Tipp-off ist am Sonntag um 15 Uhr.

"Weißenfels ist eine hochgefährliche Mannschaft, vor allem, weil sie offensiv so stark sind. Wir müssen gegen sie ein gutes Spiel abliefern, damit wir gegen sie bestehen können", so Skyliners-Coach Klaus Perwas. "Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Leistung abrufen, besser verteidigen und besser angreifen als in den letzten Spielen."