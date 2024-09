Basketball-Pokal Skyliners mühen sich in Trier in die nächste Runde

Skyliners mühen sich in Trier in die nächste Runde

Die Frankfurt Skyliners haben die nächste Runde im BBL-Pokal erreicht. Gerade zu Beginn der Partie wackelte das Team, zeigte sich aber am Ende nervenstark.

Veröffentlicht am 13.09.24 um 22:02 Uhr

Die Skyliners Frankfurt sind am Freitagabend in der ersten Runde des BBL-Pokals mit viel Mühe weitergekommen. Beim Zweitligisten Trier schafften sie einen knappen 71:68-Sieg. Im ersten Viertel lagen die Hessen schon mit 11:19 zurück, entschieden aber das zweite und dritte Viertel für sich. In der "Crunch Time" hatten die Skyliners dann die besseren Nerven.

Malik Parsons war eine der Stützen in der Offensive. Bester Schütze war außerdem Trey Calvin mit 21 Punkten. Zwei Minuten vor dem Ende stand es 65:65 und das Spiel damit auf Messers Schneide. Ed Croswell schloss mit einem Zwei-Punkte-Treffer eineinhalb Minuten vor dem Ende ab, doch Trier antwortete mit einem Dreier. Frankfurt kam aber noch einmal zurück und die Trierer vergaben zwei Würfe aus der Distanz.

Wucherer: Hatten Glück

Für Trier bleibt Frankfurt ein rotes Tuch. Schon die Playoffs um den Aufstieg hatten die Hessen gegen Trier im fünften Spiel für sich entschieden. Headcoach Denis Wucherer sagte hinterher: "In der Schlussphase hatten wir ein bisschen Glück. Das erste Viertel war nicht gut, sehr holprig, aber das musste man erwarten beim ersten Spiel", sagte er bei Dyn. "Parsons und Calvin sind schwer einzufangen und können den Unterschied machen."