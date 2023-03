Die Skyliners Frankfurt haben dank des Sieges gegen Chemnitz kurz Luft geschnappt im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga. Das wichtigste Spiel des Jahres steht den Hessen aber erst jetzt bevor.

In den Büros der Skyliners Frankfurt ist der Rechenschieber derzeit wieder groß in Mode gekommen. Zehn Spieltage vor Saisonende wird ordentlich durchgerechnet, alle Szenarien ausgelotet, wie es für die Hessen noch zum Klassenerhalt reichen könnte. Ein erster, fast schon unabdingbarer Schritt dorthin - klammert man mal die zumindest theoretische Möglichkeit aus, sich trotz sportlichem Abstiegs erneut mit einer Wildcard in der Liga zu halten - wäre ein Sieg im Kellerduell bei den Hamburg Towers am Samstag (20.30 Uhr).

Die Lage der Skyliners sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Zwar liegen die Hessen weiter auf einem Abstiegsplatz, durch den Befreiungsschlag gegen Chemnitz vergangenes Wochenende ist das rettende Ufer – in diesem Fall Braunschweig – aber weiterhin nur zwei Punkte entfernt. Mit Heidelberg, Crailsheim und Hamburg ist ein weiteres Trio nur vier Punkte vorne dran. Auf den zweiten Blick ist es dann aber doch etwas komplizierter. "Wir sind uns unserer Situation voll bewusst", sagte Interimstrainer Klaus Perwas dem hr-sport.

Die zwei großen Probleme der Skyliners

Die Frankfurter haben exakt zwei Probleme. Erstens: Das nur zwei Punkte entfernte Braunschweig ist drauf und dran, sich aus der Problemzone zu befreien. Die Niedersachsen haben die mit Abstand beste Form der Kellerkinder, haben Anfang des Jahres gut nachverpflichtet und fünf ihrer sieben Saisonsiege erst 2023 geholt. Dass sie in den kommenden Wochen noch einmal einbrechen? Unwahrscheinlich.

Das zweite große Problem der Skyliners sind die direkten Vergleiche. Gegen Heidelberg haben die Hessen bereits beide Spiele verloren, gegen Crailsheim sind sie im Januar mit 72:88 unter die Räder gekommen. Ohne Kantersieg im Rückspiel verlieren sie also auch dieses direkte Duell – und das ist bei Punktgleichheit am Saisonende ausschlaggebend. Bedeutet: Um Heidelberg und Crailsheim in der Tabelle noch zu überholen, reichen vier Punkte nicht aus. Die Hessen müssen sechs aufholen.

Bleiben also Braunschweig, gegen die das Hinspiel knapp gewonnen wurde, und eben Hamburg. Klar, dass die Skyliners gegen Braunschweig erneut gewinnen, ist nicht unvorstellbar und auch wünschenswert. Es ist aber wahrscheinlicher, dass Hamburg bis zum Saisonende tief im Abstiegskampf stecken wird – und folglich das Team ist, was es zu schlagen gilt. Wird das Spiel im hohen Norden verloren, hat sich die Lage der Skyliners schlagartig und elementar verschlechtert. Entsprechend (an)gespannt blickt man im Verein dem Samstag entgegen.

Das Spiel vereinfachen

Die Hoffnung ist, dass die Entlassung von Trainer Geert Hammink bei den Hessen eine befreiende Wirkung hat. Nur zur Klarstellung: Niemand im Verein hatte ein Problem mit dem Niederländer, aber das "organisierte Chaos", das die Mannschaft spielen sollte, war leider zu oft unorganisiert. Der nun verantwortliche Perwas, der bisherige Co-Trainer, soll dem Team wieder etwas mehr Struktur geben.

Der Übergangstrainer möchte das große Trara um das vermeintliche Entscheidungsspiel allerdings gerne ausblenden. "Wir müssen erst mal dafür sorgen, dass wir selber besser als Team zusammen funktionieren", benennt Perwas seine Prioritäten. Es wäre gut, wenn die Skyliners das schon am Samstagabend hinbekommen.