25 Jahre nach dem großen Coup stehen die Skyliners erneut im Final Four des BBL-Pokals. Die Aussichten sind übersichtlich. Doch der Kontrast zum trüben Ligaalltag und wichtige Rückkehrer könnten neue Kräfte freisetzen.

Am Freitagmittag setzt sich der Skyliners-Tross in Bewegung – gut 350 Kilometer nordostwärts Richtung Weißenfels. Das klingt nicht nach einer Expedition zum Nabel der Basketball-Welt, doch in Sachsen-Anhalt geht es für die Frankfurter um Großes. Der Mitteldeutsche BC ist am Wochenende Gastgeber für das Final Four um den BBL-Pokal. Neben den Skyliners werden auch der FC Bayern München und die Baskets aus Bamberg erwartet.

Spätestens beim ersten öffentlichen Medientraining werden seine Spieler spüren, dass mehr auf dem Plan steht als ein normales Auswärtsspiel, glaubt Skyliners-Coach Denis Wucherer. "Wenn wir dort auftauchen, werden die Jungs verstehen, dass es nicht Business as usual, sondern ein Do-or-die-Spiel ist, und man die Chance hat, am nächsten Tag um einen Titel zu spielen.“

Dazu müssten die Skyliners die Bamberg Baskets im Halbfinale am Samstag (19 Uhr) aus dem Weg räumen. Als 13. der BBL-Tabelle bewegen sich die Oberfranken etwa auf Augenhöhe. Das letzte Aufeinandertreffen am zweiten Spieltag der Saison gewann Bamberg in Frankfurt im September allerdings mit 66:58. "Sie haben in den letzten Wochen einen Schritt nach vorne gemacht und einen guten Flow", sagt Wucherer.

Brenneke sieht im Pokal eine "Riesenchance"

In der Hackordnung müssen sich die Aufsteiger aus dem Hessischen als derzeit Vorletzter der BBL-Tabelle hinter den drei Konkurrenten einreihen. Aber die Rolle als Underdog und der Pokalwettbewerb bergen viele Chancen, sagt Skyliners-Kapitän Lorenz Brenneke im Gespräch mit dem hr-Sport: "Gerade als Aufsteiger, wenn die normale Saison nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, ist es noch mal eine Riesenchance, da richtig was mitzunehmen."

Zuletzt hatten die Frankfurter aber mit immensen Verletzungsproblemen zu kämpfen, mussten sogar Nachwuchsspieler in den Kader berufen. Jordan Theodore und Einaras Tubutis konnten zuletzt wieder am Training teilnehmen und machen Hoffnung auf leichte Entspannung der Personalsituation.

Wucherer setzt aber unabhängig von Namen auf eine geschlossene Teamleistung und die richtigen Qualitäten auch ohne Ball: "Wir müssen uns wehren und von Anfang an eine Message senden, dass es gegen uns nicht einfach wird. Man muss mit der richtigen Einstellung kommen. Man muss mit der richtigen Physis spielen. Wenn wir das beherzigen, haben wir eine Chance“

Pokalspiele live in BR und hr

Bei einem Sieg gegen Bamberg würden die Hessen im Finale am Sonntag (19 Uhr) auf den Sieger des anderen Halbfinales zwischen dem MBC und Bayern München treffen. Beide Halbfinalspiele überträgt der Bayerische Rundfunk im Livestream. Sollten die Skyliners das Finale erreichen, läuft das Endspiel am Sonntag live im hr-fernsehen und im Stream.

Alles andere als das Finale würde auch wenig Sinn ergeben, findet Wucherer, der ganz pragmatisch argumentiert: "Wenn man als Spieler die Möglichkeit hat, um einen Titel zu spielen, dann sollte man versuchen, diese Chance zu nutzen." Für die Skyliners ist es die Chance, einen Coup zu wiederholen. Vor 25 Jahren zog das Team ins Pokalfinale ein. Und gewann.