Nach der schmerzhaften Niederlage gegen Heidelberg ist bei den Skyliners Frankfurt keine Zeit zum Wunden lecken.

Am Sonntag (15 Uhr) sind die Hessen, die auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind, bei den Riesen in Ludwigsburg gefordert. Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Skyliners für sich entschieden. Damals war Ludwigsburgs bester Spieler, Prentiss Hubb, aber nicht dabei. "Wir haben gegen sie in unserer Arena gewonnen, aber bei sich zu Hause sind sie noch mal ein Stück weit stärker einzuschätzen", warnte auch Skyliners-Trainer Geert Hammink. "Es wird keine einfache Aufgabe für uns."