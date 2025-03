Die Skyliners Frankfurt müssen für den Rest der Saison auf Flügelspieler Christoph Philipps verzichten.

Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 26-Jährige hat sich bei der Niederlage in Bonn am Sonntag eine Fraktur im linken Schienbeinkopf zugezogen und wird diese Saison kein Spiel mehr absolvieren können. Philipps verdrehte sich das Bein in der Schlussphase der Partie in Bonn ohne gegnerische Einwirkung. Besonders bitter: Die Partie war da schon lange gelaufen, die Skyliners verloren klar mit 88:115. Philipps hat noch bis 2026 Vertrag in Frankfurt.