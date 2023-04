Für die Skyliners Frankfurt entscheidet sich in den kommenden Tagen, ob sie auch in der nächsten Saison erstklassig spielen.

Der Tabellenvorletzte hat am Sonntag (15 Uhr) den Tabellenletzten Bayreuth zu Gast. Nur zwei Tage darauf (20.30 Uhr) sind die Hessen dann beim Drittletzten Braunschweig gefordert. Die Frankfurter brauchen aus den verbleibenden fünf Saisonspielen, laut Manager Marco Völler, noch drei Siege. Zwei davon am besten gleich in den nächsten beiden Spielen. Gewinnen die Skyliners die Partie gegen Bayreuth mit mehr als einem Punkt, stehen die Gäste bereits als erster Absteiger fest.