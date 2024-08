Eigentlich war die Kaderplanung der Skyliners Frankfurt soweit abgeschlossen. Weil mit Lorenz Brenneke und Kamaka Hepa nun aber gleich zwei große Spieler länger ausfallen, hält der Basketball-Bundesligist zumindest die Augen offen.

Veröffentlicht am 15.08.24 um 07:39 Uhr

Manchmal hat man einfach Pech. So wie der US-Basketballer Kamaka Hepa. Der Neuzugang der Skyliners Frankfurt spielte in der Sommerpause Softball mit Freunden, stieß mit einem seiner Kumpels zusammen – und brach sich die Mittelhand. "Unglücklicherweise verpasse ich die ersten Wochen der Vorbereitung, werde aber alles daran setzen, so schnell wie möglich zurück zu kommen", ließ der Power Forward wissen.

Brenneke nimmt 14 Kilo ab

Das Problem für die Skyliners: Auch der andere Power Forward im Kader, Lorenz Brenneke, wird zumindest einen Teil der Vorbereitung verpassen. Der Co-Kapitän der vergangenen Saison zog sich im Spanienurlaub eine Lungenentzündung zu, nahm 14 Kilo ab, war nur noch Haut und Knochen. Kurzzeitig wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, weil das Fieber nach einer ersten leichten Athletik-Einheit aber wieder zurückkehrte, musste er gleich wieder ins Spital nach Sachsenhausen.

Seit Ende vergangener Woche ist Brenneke wieder daheim, hat schon wieder einige Kilo mehr auf den Rippen. Die Karenzzeit, bis er wieder trainieren kann, sollte deutlich kürzer sein als bei Hepa. "Mir geht es soweit gut, ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen", ließ der 24-Jährige wissen. Überstürzen wollen sie bei den Skyliners aber freilich nichts.

Skyliners sondieren den Markt

Beim Bundesliga-Aufsteiger, der die Kaderplanung eigentlich abgeschlossen hatte, ist man plötzlich wieder etwas "short" (kurz, knapp), wie man im Englischen sagt. Und das gleich im doppelten Sinne. Nicht nur auf der Position des Power Forwards klafft im Moment ein Loch im Kader, den Skyliners fehlt es nun auch deutlich an Größe unter dem Korb. Hepa misst 2,08 Meter, Brenneke 2,06 Meter.

"Wir werden sehen, wie wir mit dieser Situation umgehen", sagt Trainer Denis Wucherer. Heißt übersetzt: Die Hessen sondieren den Markt. Gut möglich, dass die Skyliners bevor die Saison beginnt noch einmal nachlegen und einen Spieler mit einem Zwei-Monats-Vertrag ausstatten. Im Basketball ist das nichts Ungewöhnliches.

Zumindest möglich ist auch, dass die gesuchte Verstärkung bereits bei den Hessen mitttrainiert. Veteran Patrick Heckmann, dessen Vertrag in Bamberg ausgelaufen ist, hält sich derzeit bei den Skyliners fit. Eigentlich nur zufällig, weil der 32-Jährige aus Mainz stammt und Frankfurt die naheliegende Wahl war, um auf professionellem Level zu trainieren. Das Pech von Hepa und Brenneke könnte nun aber zum Glücksfall für Heckmann werden. Der Mainzer ist immerhin 1,98 Meter groß und – sein wohl größter Vorteil – er kennt die Bundesliga. Die Saison beginnt in knapp einem Monat mit dem Pokalspiel bei Trier (13.09.2024, 20 Uhr).