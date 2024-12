Offensivschwache Skyliners verlieren in Ludwigsburg

Die Skyliners Frankfurt haben eine Überraschung in Ludwigsburg deutlich verpasst und dabei vor allem in der Offensive enttäuscht.

Veröffentlicht am 26.12.24 um 19:43 Uhr

David Muenkat und seine Kollegen von den Skyliners Frankfurt taten sich in Ludwigsburg schwer.

David Muenkat und seine Kollegen von den Skyliners Frankfurt taten sich in Ludwigsburg schwer. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Skyliners Frankfurt haben ihr Weihnachtsspiel in der Basketball-Bundesliga verloren. Am Donnerstagabend mussten sie sich mit 61:82 in Ludwigsburg geschlagen geben.

Keine offensive Power bei den Skyliners

Die Hessen taten sich von Beginn an schwer und ließen vor allem in der Offensive einiges vermissen. Folglich konnten sich die Gastgeber, die als Favoriten in die Partie gegangen waren, schon früh einen komfortablen Vorsprung erspielen, den sie immer weiter ausbauten.

Auch von der Freiwurflinie ließen die Skyliners immer wieder einfache Punkte liegen, sodass es für die Ludwigsburger ein Leichtes war, den Heimsieg einzufahren.

Letztes Spiel des Jahres gegen die Bayern

Die Frankfurter bleiben mit drei Siegen aus nun zwölf Spielen weiter im Tabellenkeller stehen. Das Basketballjahr endet am Sonntag (18 Uhr) mit der Partie gegen Bayern München.