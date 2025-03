Skyliners-Chefcoach Perwas setzt nicht auf "große Veränderungen"

Die Berufung zum Cheftrainer der Skyliners Frankfurt ist für Klaus Perwas unerwartet gekommen.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 12:57 Uhr

"Ja, das kam natürlich überraschend. Ich muss erst mal alles sortieren und überlegen, wie ich die Tage, die Trainingseinheiten und auch das Spiel am Sonntag angehen werde", sagte Perwas vor dem Duell in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit Ludwigsburg (16.30 Uhr) auf der Webseite des Clubs. Die Skyliners hatten am Sonntag die Trennung von ihrem Chefcoach Denis Wucherer bekanntgegeben. Wucherers bisheriger Assistent Perwas, der als Co-Trainer mit der deutschen Nationalmannschaft 2023 Weltmeister wurde, soll bis zum Saisonende übernehmen. "Ich plane, ein paar Dinge zu reduzieren und hier und da Anpassungen vorzunehmen. Aber große Veränderungen sind nicht zu erwarten. Es sind eher kleine Feinheiten, und wir werden sehen, wie sich das auf die Mannschaft auswirkt", erklärte Perwas mit Blick auf das Spielsystem.