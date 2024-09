Die Skyliners Frankfurt mussten zum Auftakt in der Basketball-Bundesliga auf ihren Kapitän verzichten. Dabei hätte Lorenz Brenneke eigentlich spielen können, doch die NADA verhinderte einen Einsatz des 24-Jährigen.

Lorenz Brenneke wusste, dass es eng wird bis zum Liga-Auftakt. Der Kapitän der Skyliners Frankfurt hatte sich im Sommerurlaub eine Lungenentzündung eingefangen und konnte erst verspätet ins Training einsteigen. Das Ziel: Bis zum ersten Heimspiel gegen Bamberg fit werden, wenn alles optimal verläuft sogar schon bis zum Liga-Auftakt in Göttingen.

Sondergenehmigung fürs Lungen-Medikament

Tatsächlich hätte Brenneke am Samstag rein gesundheitlich mitwirken können beim ersten Bundesliga-Spiel des Aufsteigers. Zwar nur einige Minuten, aber immerhin. Das Problem: Die Nationale Doping-Agentur Deutschland (NADA) hätte ihm dafür die Freigabe erteilen müssen.

"Für das Medikament, das ich für die Lunge nehme, brauche ich eine Sondergenehmigung", sagte der Power Forward noch einige Tage vor dem Spiel in Göttingen. Der hr-sport weiß: Auf diese Sondergenehmigung wartet er noch immer. Und das, obwohl die NADA bei der Partie sogar vor Ort war, um andere Spieler auf Doping zu testen.

Brenneke bringt Energie

Weil die Göttinger drei Viertel lang wie ein Absteiger spielten und die Skyliners teilweise bärenstark agierten, fiel das Fehlen von Brenneke zum Glück nicht ins Gewicht. Die Hessen gewannen 100:72, sind erster Tabellenführer der Basketball-Bundesliga.

Beim Heimspiel gegen Bamberg am Sonntag (16.30 Uhr) würden die Frankfurter trotzdem nur ungern wieder auf ihren Kapitän verzichten. "Er gibt der Mannschaft einfach viel Energie. Die braucht man bei einem so jungen und unerfahrenen Team", weiß Trainer Denis Wucherer. Jetzt liegt es an der NADA, dem Skyliners-Kapitän die Freigabe zu erteilen.