Die Skyliners Frankfurt sind am letzten Hauptrunden-Spieltag in Heidelberg gefordert. Danach ist die Saison für die Hessen vorbei.

Den Bundesliga-Basketballern der Skyliners Frankfurt steht der Saisonabschluss bevor: Am Samstag (16.30 Uhr) beenden die Hessen in Heidelberg die Hauptrunde, als Tabellenvorletzter ist die Runde damit für sie vorbei, der Klassenerhalt ja längst eingetütet. Für die Gastgeber geht es derweil noch um den Einzug in die Playoffs. "Ich hoffe, dass wir ein Basketball-Fest erleben. Unsere Jungs spielen in dieser Konstellation das letzte Mal zusammen. Ich gehe davon aus, dass es noch einmal richtig hin und her gehen wird, dass geightet wird", sagt Skyliners-Trainer Klaus Perwas.