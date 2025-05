Die Gießen 46ers müssen im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Liga mindestens noch ein viertes Spiel bestreiten.

Nach zuvor zwei Siegen haben die Gießen 46ers Spiel drei im Playoff-Viertelfinale der zweiten Basketball-Liga verloren. Bei den Eisbären Bremerhaven kassierten die Hessen am Dienstagabend eine 69:83 (41:43)-Niederlage und verpassten damit den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. In der Best-of-Five-Serie kann Gießen am Donnerstag (20 Uhr) in eigener Halle aber erneut den Sack zumachen. Fest steht: Im Halbfinale wartet der Hauptrunden-Primus aus Jena.