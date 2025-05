Der Plan der 46ers: am Donnerstag ins Halbfinale einziehen

Der Plan der 46ers: am Donnerstag ins Halbfinale einziehen

Das war gar nichts. Die Gießen 46ers haben nach zwei Siegen im Playoff-Viertelfinale ihr drittes Match in Bremerhaven vergeigt. Trainer Frenkie Ignjatovic sprach von einem "richtig schlechten Spiel". Jetzt soll am Donnerstag daheim in Gießen der Halbfinal-Einzug klargemacht werden.