Im Heimspiel gegen Heidelberg halten die Skyliners lange mit. Ein verunglücktes letztes Viertel sorgt dann aber für die Niederlage.

Heimniederlage für die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga: Das Team verlor am Mittwochabend mit 82:94 (38:42) gegen Heidelberg.

Der Start ins Spiel gelang den Frankfurtern, ein 10:0-Lauf für die Gäste machte das jedoch zunichte - 13:18 nach dem ersten Viertel. Auch im zweiten Viertel waren die Skyliners zwischenzeitlich wieder vorn, zur Pause lagen sie aber 38:42 hinten.

Weiterhin im Abstiegskampf

So ging es dann auch in den zweiten Abschnitt: Heidelberg war leicht im Vorteil, aber die Skyliners blieben dran. Erst im letzten Viertel verloren die Hausherren den Faden und gingen schließlich mit 82:94 vom Feld.

Mit einem Sieg hätte Frankfurt mit dem Gegner in der Tabelle in Sachen Punkten gleichziehen können. So stecken sie weiterhin tief im Abstiegskampf.