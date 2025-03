Das Finale um den Deutschen Pokal im Rollstuhlbasketball findet ohne hessische Beteiligung statt.

Sowohl die Rhein River Rhinos als auch der RSV Lahn-Dill verloren beim Final Four in Frankfurt am Samstagabend ihre Halbfinals - die Rhinos mit 55:70 gegen Hannover, Titelverteidiger RSV mit 62:75 gegen die Thuringia Bulls. Hannover und die Bulls spielen am Sonntagnachmittag das Finale aus.