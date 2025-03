Die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners zeigen gegen die Niners aus Chemnitz lange eine starke Leistung und schnuppern an der Überraschung. Im letzten Viertel beweist der Favorit aber Nervenstärke.

Veröffentlicht am 30.03.25 um 20:11 Uhr

Die Frankfurt Skyliners haben am Sonntagabend eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga gegen den Tabellen-Dritten aus Chemnitz knapp verpasst. Im dritten Spiel unter Trainer Klaus Perwas zeigten die Hessen zwar über weite Strecken eine sehr gute Leistung und führten die Partie sogar nach dem dritten Viertel noch mit vier Punkten an.

In der Schlussphase wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle aber gerecht und gewannen dank besserer Nerven und etwas Glück bei Schiedsrichter-Entscheidungen mit 70:65. Bester Werfer der Hessen war wieder einmal Malik Parsons mit 23 Punkten.