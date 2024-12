Jordan Theodore ist direkt mittendrin, die Frankfurt Skyliners aber erneut unterlegen. Die hessischen Bundesliga-Basketballer kassieren in Würzburg die nächste Pleite und stecken weiter im Abstiegskampf.

Veröffentlicht am 10.12.24 um 20:20 Uhr

Die Frankfurt Skyliners haben am Dienstag die nächste Niederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Obwohl Rückkehrer Jordan Theodore nur einen Tag nach seiner Verpflichtung schon mit dabei war und sieben Punkte beisteuerte, waren die Skyliners gegen die Würzburg Baskets chancenlos. Am Ende hieß es 70:89 aus Sicht der Hessen.

In der BBL-Tabelle bleibt die Mannschaft von Headcoach Denis Wucherer damit weiter auf dem vorletzten Platz, nur Göttingen ist aktuell noch schlechter. Bester Frankfurter Werfer in Würzburg war David Muenkat. Der Kanadier erzielte 23 Punkte.