Bereits zum dritten Mal unterzeichnet Jordan Theodore bei den Bundesliga-Basketballern der Skyliners Frankfurt einen Vertrag. Der 34-Jährige soll "Erfahrung und Qualität" ins Team bringen - doch wie gut ist er noch?

Veröffentlicht am 09.12.24 um 15:26 Uhr

Jordan Theodore im Frühjahr 2023 bei seinem vorherigen Engangement in Frankfurt. Bild © Imago Images

Bei seiner letzten Rückkehr nach Frankfurt, der ersten, setzte Jordan Theodore gleich mal ein Ausrufezeichen. Im April 2023 war das, Ostersonntag, da steuerte der Spielmacher satte 26 Punkte bei einem Auswärtserfolg der Skyliners in Rostock bei, war nicht nur bester Scorer seiner Mannschaft, sondern auch gleich ihr Anführer. Dass die Frankfurter Basketballer den Abstieg wenig später dennoch nicht verhindern konnten, lag mitnichten an Theodore. Er machte es überhaupt erst noch spannend.

Warum das nun herausgekramt wird? Nun: Theodore steht ab sofort zum dritten Mal in seiner langen Laufbahn bei den Skyliners unter Vertrag, vorerst bis zum 6. Januar unterschrieb der 34-Jährige einen Vertrag beim Vorletzten der Bundesliga. "Wir sind natürlich froh über die Erfahrung und die Qualität, die Jordan Theodore mitbringt", ließ sich Skyliners-Trainer Denis Wucherer in einer Club-Mitteilung am Montagmittag zitieren.

Wer muss für Theodore seinen Platz räumen?

Zuletzt war Theodore, der bei seinem ersten Skyliners-Engagement 2016 den FIBA Europa Cup gewann, vereinslos. Vergangene Saison stand er in Spanien bei Baskonia Vitoria-Gasteiz unter Vertrag, hinterließ dort mit einem niedrigen Punkteschnitt aber kaum Spuren. Wie gut also ist er noch? "Ich glaube, wir alle können von einem Spieler dieses Kalibers lernen", sagt Wucherer.

Der Coach wird für den alten Neuen freilich aber auch einen Platz auf dem Feld freiräumen müssen. Leute wie Malik Parsons, der beste Scorer des Teams, Trey Calvin, zuletzt auffällig gut beim Pokal-Erfolg in Göttingen, oder auch Booker Coplin, defensivstark, zählen eigentlich zu den Stützen des Teams. Doch wie sagte schon der erfahrene Skyliners-Co-Trainer Klaus Perwas im April 2023: "Durch seine Erfahrung in den besten Ligen Europas hat Theodore eine Anführermentalität entwickelt." Etwas, das den Skyliners in dieser Saison ein ums andere Mal fehlte.