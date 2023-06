Zeigt her eure Leibchen: Am 14. Juni ist Trikottag.

Ob auf der Arbeit oder in der Schule: Am Mittwoch soll Trikot getragen werden. Mit dem bundesweiten Aktionstag möchte der Deutsche Olympische Sportbund für Sichtbarkeit der Vereine sorgen.

Einen Tag lang im Mittelpunkt stehen - am Mittwoch sollen die 7.400 hessischen Sportvereine diese Bühne geboten bekommen. Dafür ruft der Landessportbund Hessen (LSB H) seine Mitglieder dazu auf, Trikot zu tragen. Der Trikottag ist eine bundesweite Aktion, die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiiert wurde.

"Zeigen, wie vielfältig der Sport in Hessen ist"

"Der Trikottag ist ein hervorragender Anlass, um unseren gut 7.400 Vereinen für das, was sie tagtäglich für unsere Gesellschaft leisten, zu danken", sagte Juliane Kuhlmann, die Präsidentin des LSB H, in Vorfreude auf den Tag und fügte hinzu: "Gemeinsam können wir zeigen, wie vielfältig der Sport in Hessen ist und den Vereinen die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie verdient haben."

Damit das gelingt, sollen möglichst viele Sportvereinsmitglieder am Mittwoch ihre Vereinskleidung tragen - nicht nur beim Sport, sondern beispielsweise auch auf der Arbeit oder beim Einkaufen, so der Aufruf des LSB H.

Audiobeitrag Audio LSB-H-Präsidentin Juliane Kuhlmann erklärt den Trikottag Audio Juliane Kuhlmann Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Bundesweiter Aktionstag

Neben Hessen unterstützen auch andere Landessportbünde den bundesweiten Aktionstag. "Es ist eine gute Gelegenheit, um für den eigenen Verein Flagge zu zeigen", meint auch Bundessportministerin Nancy Faeser (SPD). In Sportvereinen finde Integration und Teilhabe statt - unabhängig von Herkunft und Geldbeutel.