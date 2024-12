Audio starten

Die Eintracht ist Millionär. Also fast, was die Straf-Zahlungen in der Saison 2023/24 anbetrifft. Die Nachrichten-Agentur dpa hat die Strafen der 56 Profi-Fußball-Clubs der höchsten drei Ligen an den DFB zusammengezählt. Demnach ist Eintracht Frankfurt "Randale-Meister", gefolgt von Zweitligisten.