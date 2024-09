Enttäuschender Abend für die Löwen Frankfurt in Ingolstadt

In Ingolstadt geraten die Löwen Frankfurt früh ins Hintertreffen und erholen sich von diesem Rückschlag nicht mehr. In der DEL2 feiern die Kassel Huskies einen Erfolg, der EC Bad Nauheim unterliegt dagegen im Penaltyschießen.

Die Löwen Frankfurt haben am Freitagabend eine Niederlage kassiert. Im DEL-Spiel beim ERC Ingolstadt stand es am Ende 0:2 aus hessischer Sicht.

Greiss vereitelt mehrere gute Chancen

Dabei begann die Partie für die Frankfurter denkbar schlecht: Nach nur anderthalb Minuten lagen sie durch den Treffer von Leon Hüttl - einst selbst bei den Löwen aktiv - in Rückstand. Auch danach waren vor allem die Hausherren am Drücker.

Bei den Löwen, die oft nur hinterherlaufen konnten, tat sich nur ein Spieler hervor: Neuzugang Thomas Greiss, unter der Woche als Ersatz für die verletzten Keeper verpflichtet, vereitelte mehrere gute Chancen der Ingolstädter. Das 0:2 durch Daniel Pietta fünf Minuten vor Ende des zweiten Drittels konnte aber auch er nicht verhindern. Weil auch im letzten Drittel das Aufbäumen ausblieb, gingen die Frankfurter als Verlierer vom Eis.

Auch Bad Nauheim und Kassel im Einsatz

In der DEL2 waren am Abend ebenfalls beide hessische Vertreter im Einsatz: Die Kassel Huskies gewannen mit 3:0 bei den Selber Wölfen, der EC Bad Nauheim verlor in Regensburg mit 2:3 nach Penaltyschießen.