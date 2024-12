Die Löwen Frankfurt haben in der DEL eine Niederlage einstecken müssen. Bei den Kölner Haien verloren die Hessen im Penaltyschießen.

Veröffentlicht am 30.12.24 um 22:29 Uhr

Die Löwen Frankfurt in Köln

Die Löwen Frankfurt in Köln Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Löwen Frankfurt haben am Montagabend in der DEL bei den Kölner Haien mit 2:3 im Penaltyschießen verloren. Zwei Führungen der Kölner in der regulären Spielzeit konnten Chris Wilkie und Reid McNeill noch ausgleichen, im Penaltyschießen fehlte den Hessen dann aber das Fortune. Die Löwen sind Tabellenelfter.

Auch in der DEL 2 wurde am Montagabend gespielt. Die Kassel Huskies gewannen mit 3:2 nach Penaltyschießen bei Spitzenreiter Dresdner Eislöwen und liegen auf Platz drei der Tabelle. Der EC Bad Nauheim verlor bei den Ravensburg Towerstars mit 3:6. Die Roten Teufel sind Tabellenelfter.