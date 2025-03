DEL Pre-Playoffs Löwen Frankfurt verlieren Auftaktspiel

Bittere Pille für die Löwen Frankfurt: Die Hessen haben das erste Spiel der Pre-Playoffs gegen die Straubing Tigers verloren.

Das ist bitter: Die Löwen Frankfurt haben das erste Spiel der Pre-Playoffs gegen die Straubing Tigers verloren. Die Hessen unterlagen den Bayern am Sonntagnachmittag mit 1:2. Reid McNeill hatte die Löwen zunächst sogar in Führung gebracht, die Hausherren drehten die Partie aber in der Folge.

Damit ist schon das kommende Spiel am Dienstag (19 Uhr) in Frankfurt eine Do-or-Die-Partie, die Pre-Playoffs werden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Entsprechend könnten die Löwen, die sich erst am letzten Spieltag der Hauptrunde für die Pre-Playoffs qualifiziert hatten, bereits ausscheiden, mit einem Sieg aber auch das finale Spiel in Straubing am Donnerstag (19 Uhr) erzwingen.