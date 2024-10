DEL2 EC Bad Nauheim trennt sich von Trainer Mitchell

Der EC Bad Nauheim hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und die Reißleine gezogen: Trainer Adam Mitchell wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Adam Mitchell ist nicht mehr Chef-Trainer des Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim. Das meldete der Verein am Dienstagabend. Demnach waren der Entscheidung, die Geschäftsführer Andreas Ortwein gemeinsam mit dem Aufsichtsrat getroffen hatte, "intensiven Beratungen mit den Führungsgremien des Clubs" vorausgegangen.

"Wir haben die letzten neun Spiele verloren und sehen aktuell nicht, wie die Mannschaft ihr absolut vorhandenes Potenzial ausschöpfen soll", so Ortwein. "Die Tabelle lügt nicht und deshalb haben wir keine Alternative als in dieser sehr prekären sportlichen Situation zu der sehr harten Maßnahme zu greifen und den Trainer von seinen Aufgaben zu entbinden." Mitchell war erst nach dem Saison-Aus in der vergangenen Spielzeit im März 2024 als neuer Coach präsentiert worden.

Co-Trainer Vorderbrüggen übernimmt zunächst

Der ECN ist in der DEL2 aktuell Tabellenletzter. "Wir haben sehr lange gewartet mit dieser Entscheidung, weil wir in Bad Nauheim immer für Kontinuität und Besonnenheit stehen, zumal wir Adams wirklich sehr akribische Arbeit absolut zu schätzen wissen und auch an ihn geglaubt haben."

Beim Spiel in Weißwasser am Mittwoch (19.30 Uhr) wird das Team von Co-Trainer Marc Vorderbrüggen betreut. Der Verein will laut Ortwein sofort Gespräche aufnehmen und nach der Deutschland-Cup-Pause in der Liga einen neuen Chef-Trainer präsentieren.