Ist das bitter: Die Kassel Huskies haben ein spektakuläres viertes Spiel im Playoff-Halbfinale der DEL2 in letzter Minute verloren. Damit droht den Huskies schon im kommenden Spiel das Aus.

Drama für die Kassel Huskies: Die Nordhessen verloren am Sonntagabend Spiel vier der Halbfinale-Serie der DEL2-Playoffs mit 3:4 bei den Dresdner Eislöwen. Der Siegtreffer der Dresdner fiel dabei erst in der Schlussminute.

Zuvor hatten die Teams den Zuschauern ein spektakuläres Spiel geboten. Die Kasseler Führung durch David Wolf drehten die Hausherren in eine 2:1-Führung, die ihrerseits die Huskies durch Tore von Yannik Valenti und Jake Weidner erneut drehten. Nach dem 3:3-Ausgleich war es Travis Turnbull, der die Eislöwen Sekunden vor Schluss jubeln ließ. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 3:1 für die Eislöwen, den Huskies droht damit in der nächsten Partie am Dienstag (19.30 Uhr) das Aus.