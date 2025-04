Die Kassel Huskies scheitern im Playoff-Halbfinale an Dresden und verpassen damit den angepeilten Aufstieg in die erste Eishockey-Liga. Mal wieder, muss noch angefügt werden.

Der Traum ist mal wieder verpufft, jener vom Aufstieg in die DEL. Die Kassel Huskies haben es erneut nicht gepackt, zum fünften Mal in Folge, seitdem der Meister der Zweitklassigkeit wieder in die oberste Eishockey-Liga des Landes emporklettern kann. Der Hauptrundensieger aus dem Nordhessischen verlor am Freitagabend deutlich und verdient mit 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) bei den Dresdener Eislöwen und damit auch endgültig die Playoff-Halbfinalserie gegen die Sachsen mit 2:4. Nach Spiel sechs ist damit also Schluss, nichts geht mehr. Tristess in Kassel.

Tatsächlich hatten sich die Gäste am Freitag einen Erfolg auch nicht verdient. Die Huskies heimsten viel zu viele Strafen ein und kamen daher kaum zu guten Gelegenheiten. Dresden spielte zwar lange Zeit auch nicht berauschend, aber doch deutlich besser. Sebastian Gorcik gelang im ersten Drittel die Führung für die Hausherren (15.).

Nichts geht mehr für die Huskies

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Gäste bei ihrem Torhüter Christopher Gibson bedanken, dass der Rückstand nicht anwuchs. Das Schlussdrittel allerdings ging dann komplett in die Hose aus Huskies-Sicht. Dresden drehte auf und zog binnen einer Minute durch Tore von Tariq Hammond (45.) und Dane Fox (45.). Samuel Schindler (56.) setzte den Schlusspunkt. Von Kassel kam kaum noch Gegenwehr.