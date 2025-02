Die Löwen Frankfurt müssen im weiteren Saisonverlauf auf Torhüter Jussi Olkinuora verzichten.

Torhüter Jussi Olkinuora von den Löwen Frankfurt muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus, wie der hessische Eishockey-Erstligist am Montagabend mitteilte. Der Finne zog sich demnach in der vergangenen Woche im Training eine Verletzung in der Schulter zu. Eine Operation sei unumgänglich, heißt es, einen genauen Termin für den Eingriff gibt es aber noch nicht. Trotz des Ausfalls stehen den Frankfurtern weiterhin drei Torhüter (Cody Brenner, Thomas Greiss, Rodion Schumacher) zur Verfügung.