Die Löwen Frankfurt zählen nicht gerade zu den Krösussen der Deutschen Eishockey Liga. Die Stadt möchte den Kufen-Cracks deshalb erlauben, den Namen der Eissporthalle bis 2028 zu veräußern.

Die Stadt möchte die Namensrechte an der Eissporthalle an die Löwen abtreten.

Die Stadt möchte die Namensrechte an der Eissporthalle an die Löwen abtreten. Bild © Imago Images

Die Löwen Frankfurt sollen für die kommenden vier Jahre über die Namensrechte für die Eissporthalle verfügen. Das hat der Magistrat beschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung muss einer entsprechenden Vorlage allerdings erst noch zustimmen.

Das Gremium tagt das nächste Mal am 19. September. Einen Tag vor dem ersten Spiel der Löwen in der neuen DEL-Saison gegen die Nürnberg Ice Tigers (20. September, 19.30 Uhr).

Namensvergabe soll 800.000 Euro bringen

Der Eishockey-Erstligist hat der Vorlage des Magistrats zufolge bereits einen entsprechenden Vertrag mit dem Autohaus Nix vorbereitet, das die Namensrechte bis zum Ende der Saison 2027/28 übernehmen möchte. Die Stadt taxiert den Wert des Deals auf 800.000 Euro.

Dieser beinhaltet allerdings nicht die vollständige Umbenennung. Zwar dürfen die Löwen in Zukunft ihre Spiele in der "Nix Eissporthalle" bewerben, die Stadt muss den Sponsoring-Namen in ihrer Kommunikation aber nicht übernehmen. Breitensportangebote in der Halle können also nach wie vor mit der bisher üblichen Ortsbeschreibung angekündigt werden.