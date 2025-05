European League of Football

Im zweiten Spiel der neuen Saison ist den Footballern der Frankfurt Galaxy der erste Sieg gelungen. Zu Gast in Madrid war es ein Kraftakt für die Hessen.

Veröffentlicht am 24.05.25 um 23:19 Uhr

Die Footballer der Frankfurt Galaxy können in der noch jungen Saison der European League of Football ihren ersten Sieg feiern. Die Hessen setzten sich am Samstagabend bei Madrid Bravos mit 47:33 (0:0, 20:13, 7:14, 20:6) durch.

Nachdem im ersten Viertel keine der Mannschaften einen Punkt einfahren konnte, platzte im zweiten Spielabschnitt auf beiden Seiten der Knoten - und die Galaxy ging in Führung. Jedoch nicht lange, denn Madrid konnte mit dem dritten Viertel wieder ausgleichen. Durch einen Kraftakt gelang den Hessen dann der Auswärtserfolg kurz vor Schluss.

Großes Heimspiel wartet auf die Galaxy

Die Galaxy wird wohl den Schwung aus dem Sieg ins erste Heimspiel der Saison mitnehmen. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) findet dieses vor großer Kulisse im Stadion von Kickers Offenbach statt. Gegner sind die Musketeers aus Paris.

So ein "Highlight-Game" bestritt Frankfurt auch schon vergangene Saison auf dem Bieberer Berg in Offenbach. Im Juni 2024 kamen damals knapp 14.000 Zuschauer und verwandelten das Fußballstadion in einen Football-Tempel.