Für die Footballer von Frankfurt Galaxy geht es am Wochenende endlich ans Eingemachte. Die Hessen fühlen sich vor allem offensiv bereit für die neue Saison, der erste Gradmesser hat es aber in sich.

Irgendwie fühlt sich der Blick auf den Spielplan falsch an. Am Wochenende startet die European League of Football (ELF) in die neue Saison – und Frankfurt Galaxy trifft nicht auf den Erzrivalen Rhein Fire.

Das ist auf der einen Seite schlecht, immerhin gehörten die Partien gegen die Duisburger immer zu den bestbesuchten der Saison. Die Ticketeinnahmen hätten die Hessen auch in diesem Jahr gerne auf der Habenseite verbucht.

Auf der anderen Seite ist ein anderer Gegner zum Saisonstart vielleicht mal eine gewinnbringende Abwechslung – im wahrsten Sinne des Wortes.

Das neue Rhein Fire heißt Stuttgart

In den vergangenen drei Saison spielte die Galaxy zum Auftakt stets gegen Rhein Fire. Dreimal gingen die Men in Purple als Verlierer vom Feld. Das könnte ihnen allerdings auch am Sonntag (16.25 Uhr) bei Stuttgart Surge passieren.

"Das ist vielleicht der Top-Favorit auf den Titel", sagt Sportdirektor Thomas Kösling im Gespräch mit dem hr-sport. Dennoch rechnet sich die Galaxy Chancen aus.

Offensivspektakel statt Defensivriegel

Zwar sei es immer schwer, die Gegner vor dem ersten Saisonspiel einzuschätzen, wenn er sich aus dem Fenster lehnen soll, macht Kösling das aber folgendermaßen: "Stuttgart dürfte defensiv stärker sein, wir dafür in der Offense."

Die Galaxy, die aus ihrer bisher schlechtesten ELF-Saison überhaupt kommt, möchte wieder für Furore sorgen. Standen die Hessen in den vergangenen Jahren noch für eine knallharte Defense, soll es unter dem neuen Head Coach Bart Andrus nun mehr offensives Spektakel geben.

Die Konkurrenz schläft nicht

Die Zutaten dafür, da sind sie bei der Galaxy zuversichtlich, haben sie parat. Bereit für die neue Saison sind sie auch. "Das sieht schon gut aus im Training", ist Kösling zuversichtlich. Mit der neuen Offensiv-Power soll es 2025 wieder in die Playoffs gehen.

Das Problem ist die toughe Konkurrenz in dieser Saison. In "acht von zwölf Spielen" bekommt es die Galaxy mit Teams zu tun, die sich ebenfalls berechtigte Hoffnung auf die Post Season machen können, so der Sportdirektor. In Stuttgart wollen die Hessen gleich mal zeigen, das trotzdem mit ihnen zu rechnen ist.