Fernduell mit Wolfsburg Löwen patzen im Kampf um die Pre-Playoffs

Bittere Pille für die Löwen Frankfurt: Im Kampf um die Pre-Playoffs in der DEL haben die Hessen in Mannheim eine Niederlage einstecken müssen.

Audiobeitrag Bild © Archiv: Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Löwen Frankfurt drohen die Pre-Playoffs der DEL zu verpassen. Die Hessen verloren ihr Spiel am Dienstagabend in Mannheim mit 0:3. In der Schlussphase warfen die Löwen beim Stand von 0:1 alles nach vorne, kassierten dann in der Schlussminute aber zwei Empty-Net-Goals.

Weil zeitgleich der Tabellennachbar aus Wolfsburg gegen Straubing gewann, fallen die Löwen nun auf den elften Platz und damit aus den Pre-Playoff-Rängen heraus. Bei noch einer verbleibenden Partie und zwei Punkten Rückstand ist die Qualifikation weiter möglich. Die Löwen beschließen am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg die Hauptrunde, Wolfsburg spielt parallel in Düsseldorf.