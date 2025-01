Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Löwen Frankfurt in der DEL am Freitag unbedingt zurück in die Erfolgsspur. Stürmer Daniel Pfaffengut hat das Match gegen Nürnberg nun zum "Neun-Punkte-Spiel" ausgerufen.

Für einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gibt es eigentlich drei Punkte. Aber wenn es sportlich gerade gar nicht läuft und man vor einem richtig wichtigen Match steht wie die Löwen Frankfurt, dann darf diese Regel aus Motivationsgründen auch mal außer Kraft gesetzt werden. Genau das tat nun Löwen-Stürmer Daniel Pfaffengut, der am Donnerstag feststellte: "Das Nürnberg-Spiel am Freitag ist eines der wichtigsten Spiele in dieser Saison, ein Sechs-Punkte-Spiel, wahrscheinlich sogar ein Neun-Punkte-Spiel für uns."

Zum Hintergrund: Die Löwen brauchen unbedingt einen Erfolg, um am Tabellenzehnten aus Nürnberg vorbei zu ziehen. Der zehnte Rang bedeutet einen Platz in den Pre-Playoffs und die sind das erklärte Saison-Ziel der Frankfurter. Sprich: Ein Sieg muss her, auch wenn es am Ende trotzdem nur drei Punkte gibt. Regeln sind schließlich Regeln.

Die Pre-Playoff-Plätze hat das Team von Headcoach Tom Rowe durch die drei Niederlagen in Folge etwas aus den Augen verloren. Pfaffengut hat auch eine Idee, warum es derzeit bei den Löwen nicht läuft: Es ist die Angst.

"Ohne Angst in die Zweikämpfe"

"Wir sollten die Angst, Fehler zu machen, weglegen", forderte der Stürmer, denn: "Wenn man aus Angst vor Fehlern nur mit 50 Prozent in den Zweikampf geht, dann passieren genau diese Fehler." Durch die Talfahrt der Löwen sei die Angst vor Fehlern ganz normal, betonte Pfaffengut. Ein Teufelskreis.

Den zu durchbrechen, ist nicht einfach, das weiß auch Pfaffenbach. Gegen Nürnberg (Freitag, 19 Uhr) und Köln (Sonntag, 16.15 Uhr) soll es dennoch gelingen. Das Gute aus Löwen-Sicht: Die Trainingswoche lief gut, die Stimmung hat sich laut Pfaffengut aufgehellt. Ein weiteres Plus für die Löwen: Sie haben mit den Duellen gegen Nürnberg und Köln gleich zwei Heimspiele in Folge vor der Brust. Das wollen die Löwen gleich am Freitag im "Neun-Punkte-Spiel" nutzen.