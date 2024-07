Die Löwen Frankfurt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den ehemaligen U20-Nationalspieler Sebastian Cimmerman von den Starbulls Rosenheim verpflichtet.

Wie die Löwen Frankfurt am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 21-jährige Sebastian Cimmerman einen Vertrag über zwei Jahre. Der Stürmer absolvierte in der abgelaufenen Saison 48 Spiele in der DEL2 und nahm in der Saison 2022/23 an der U20-Weltmeisterschaft teil, wo er zweimal zum Einsatz kam. Sein DEL-Debüt feierte der Angreifer bereits ein Jahr zuvor für EHC München. "Sebastian ist ein talentierter junger Spieler, der bisher ein wenig unter dem Radar geblieben ist", sagte Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi.