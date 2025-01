Über 45.000 Zuschauer Löwen Frankfurt mit klarem Sieg bei Winter Game

Vor beeindruckender Kulisse im Frankfurter Waldstadion haben die Löwen Frankfurt das diesjährige Winter Game gewonnen. Gegen die Adler Mannheim setzen sich die Hessen deutlich durch.

Veröffentlicht am 04.01.25 um 20:56 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben das sechste Winter Game der Deutschen Eishockey Liga deutlich gewonnen. Die Hessen setzten sich vor 45.110 Zuschauern im Heimstadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) gegen die Adler Mannheim durch.

Während die Löwen mit dem Erfolg den Rückstand auf die Play-off-Plätze verkürzten, verpassten die Gäste den Sprung auf Rang drei. In einem hitzigen Duell brachte Daniel Wirt (25.) die Gastgeber zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. Im Schlussabschnitt erhöhten dann zunächst Cameron Brace (47.), Dennis Lobach (48.) und Maksim Matushkin (50.) für Frankfurt.

Weitere Informationen Die Doku zum Spiel im hr-fernsehen Das Winter Game lässt die Herzen der Eishockey-Fans höher schlagen. Der hr-sport würdigt das Spektakel mit einer eigenen Dokumentation. "Heiß auf Eis - Wenn das Frankfurter Waldstadion zur Eishockey-Arena wird" ist am Sonntag, 5. Januar, nicht nur im hr-fernsehen zu sehen (21.45 Uhr), sondern auch in der ARD-Mediathek und bei YouTube zu finden. Ende der weiteren Informationen

Nach dem Mannheimer Anschlusstreffer durch Matthias Plachta (53.) sorgte schließlich Linus Fröberg (55.) für den 5:1-Endstand. Die Löwen feierten damit den bereits vierten Derbysieg in Serie gegen die Adler. Seit 2013 finden in der DEL in der Regel im Zweijahresrhythmus Winter Games statt, Vorbild war die nordamerikanische Profiliga NHL mit ihren Winter Classics unter freiem Himmel.

Seit dem 22. Dezember war die Frankfurter Arena zum Eisstadion umgebaut worden. Vor Ort wird es am Sonntag noch ein Schlittschuhlaufen für Jedermann geben.