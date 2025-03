Zweite Eisfläche für Nordhessen Arena in Kassel

Die Nordhessen Arena in Kassel wird bald eine zweite Eisfläche bekommen.

Der Umbau der Eissporthalle Kassel hin zu einer Multifunktionsarena geht in eine entscheidende Phase. Als nächstes sollen eine zweite Eisfläche sowie ein Parkhaus entstehen, wie die Stadt Kassel am Montag mitteilte. "Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten nimmt das Projekt nun konkrete Formen an und die Vorfreude auf das bauliche Großereignis mit der Realisierung der zweiten Eisfläche sowie eines modernen Parkhauses am Mobilitätsknotenpunkt Auestadion wächst", so Paul Sinizin und Axel Mikesch, die beiden Geschäftsführer der Nordhessen Arena.