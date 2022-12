Glasner: "Es war schon ziemlich viel los am Anfang"

Eintracht-Trainer Oliver Glasner musste vom ersten Tag an viele Hürden überwinden. Im Sommer 2021 wechselte André Silva zu RB Leipzig, Filip Kostic streikte und Amin Younes wurde aussortiert. "Es war schon ziemlich viel los am Anfang", gab der Österreicher im Gespräch mit Bild zu. Aber genau das mache das Leben so spannend: "Wenn man Herausforderungen gemeinsam bewältigt, ist es umso schöner. Zumal, wenn am Ende so ein großer Erfolg dabei herauskommt." Im Mai 2022 gab es in Form des Europa-League-Pokals die Belohung für eine aufregende Spielzeit.