Borré-Abgang? Fjörtoft hätte Verständnis

Eintracht-Pokalheld Rafael Borré kommt in dieser Saison nicht an Senkrechtstarter Randal Kolo Muani vorbei. Der Kolumbianer soll sich diversen Medienberichten zufolge mit einem Abgang im Winter beschäftigen. "Ich könnte verstehen, wenn er sagt: 'Lasst mich gehen, ich will spielen.' Aber ich hoffe, dass er mindestens bis Sommer bleibt", sagte Eintracht-Legende Jan Aage Fjörtoft bei Bild. Der Norweger hält weiterhin viel von Borré: "Er hat eine Spielweise, die steckt an. Auch wenn er reinkommt." Der Nationalspieler kam im Sommer 2021 ablösefrei aus Argentinien an den Main. Sein Ausgleichstreffer und der verwandelte Elfmeter waren der Grundstein für den Sieg in der Europa League gegen die Glasgow Rangers.