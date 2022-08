Trapp: United-Interesse "ist eine schöne Rückmeldung"

Eintracht-Keeper Kevin Trapp hat sich zurückhaltend zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Manchester United geäußert. "Ich hab bei meiner ersten Zeit in Frankfurt, wenn Gerüchte kamen, schon immer gesagt, dass es schön ist, wenn so etwas kommt. Das ist eine schöne Rückmeldung. Aber ich kann dazu nichts sagen", sagte Trapp am Montagabend am Rande des "SportBild Award" in Hamburg. Medienberichten zufolge möchte Manchester United Trapp verpflichten und will der Eintracht am heutigen Dienstag ein Angebot unterbreiten. Eintracht-Sportvorstand sagte ebenfalls am Montag: "Es gibt bisher kein Angebot und auch keinen Kontakt zu United."