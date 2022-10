Verletzter Eintracht-Fan: Können so nicht weitermachen

Eintracht-Fan Michael Brehl, der vor dem Spiel der Frankfurter in Marseille von einer Rakete im Block am Hals getroffen wurde, hat in der hr3-Morningshow am Donnerstag einen dringenden Appell an die Fußballgemeinschaft gerichtet. "So können wir nicht weitermachen – irgendwann stirbt jemand. Das waren Bürgerkriegs-ähnliche Zustände", sagte er über die Geschehnisse vor und während des Champions-League-Spiels der Frankfurter in Südfrankreich. Daher ist es ihm auch ein Bedürfnis, seine Geschichte des Abends zu erzählen. "Ich bin keine Öffentlichkeits-Rampensau. Aber ich möchte, dass angemessen damit umgegangen wird", so Brehl, der sich nun schon die sechste Woche im Stück im Krankenhaus befindet.