Skela verstärkt U19-Trainerteam

Ex-Profi Ervin Skela steigt in der Hierarchie der Eintracht-Jugendtrainer auf und gehört ab der kommenden Saison zum Team von U19-Cheftrainer Damir Agovic. Wie die Eintracht am Freitag mitteilte, fungiert Skela, der in der abgelaufenen Spielzeit als Co-Trainer der U17 tätig war, zudem weiter als Individual- und Techniktrainer. "Skela ist eine wichtige Stütze in der Entwicklung unserer Spieler, sowohl fußballerisch als auch in der Vermittlung, was es heißt, für Eintracht Frankfurt zu spielen", so NLZ-Leiter Alexander Richter. Skelas Vertrag läuft bis Sommer 2025.