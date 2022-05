Frankfurter Vorbereitung startet am 27. Juni

Die Frankfurter Eintracht startet am 27. Juni in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Für die Nationalspieler soll es erst am 4. Juli losgehen, wie der Europa-League-Sieger am Montag zum Sommerfahrplan mitteilte. Ins Trainingslager reist Frankfurt vom 9. bis 16. Juli nach Windischgarsten in Österreich. Am 9. Juli ist zudem ein Testspiel gegen den Linzer ASK, dem ehemaligen Club von Trainer Oliver Glasner, angesetzt. Weitere Details zur Saisonvorbereitung sind bislang nicht veröffentlicht. Durch den Triumph von Sevilla darf die Eintracht auch im europäischen Supercup (10. August gegen den FC Liverpool oder Real Madrid) antreten.