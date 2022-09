Kovac: "Ich bin gerne in Frankfurt"

Ex-Eintracht-Trainer Niko Kovac freut sich auf seine Rückkehr in die Mainmetropole. "Ich bin gerne in Frankfurt", sagte Kovac vor dem Duell seines VfL Wolfsburg bei der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr). In seiner Zeit in Frankfurt habe er "große Momente erlebt" und "tolle Menschen kennengelernt". Besonders freut er sich auf ein Wiedersehen mit den Fans, die er nach wie vor für die besten Fans der Liga hält. "Das hat man gestern auch wiedergesehen, was die 90 Minuten abgezogen haben: Das macht einfach Spaß", sagte er mit Blick auf das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon. Kovacs bislang letzter Besuch in Frankfurt verlief allerdings gar nicht so gut. Nach einer herben 1:5-Pleite war er seinen Job als Trainer von Bayern München los. Kovac selbst behauptete mit einem Grinsen, dass er sich an diesen Tag nicht erinnern könne. Den habe er wohl aus seinem Gedächtnis "ausgelöscht".