Knauff zufrieden nach Eintracht-Debüt

Eintracht-Neuzugang Ansgar Knauff wirkte am vergangenen Donnerstag im Test beim FSV Mainz 05 rund 64 Minuten mit. "Mein erster Einsatz hat sich sehr gut angefühlt. Ich freue mich auf mehr", sagte der 20-Jährige nach dem 1:0-Sieg. Knauff war insgesamt zufrieden mit seinen ersten Gehversuchen im neuen Trikot, wenngleich er "vorne mehr in die Aktionen" kommen will. Der U21-Nationalspieler ist dabei von seinen Qualitäten überzeugt und kündigte selbstbewusst an: "Ich denke, dass ich mich immer mehr an die Spielweise gewöhnen und in Zukunft Akzente nach vorne setzen werde." Möglicherweise erhält Knauff bereits am kommenden Spieltag in Stuttgart seine erste Bewährungschance.