Fjörtoft: Kein Bundesliga-Absturz der Eintracht zu erwarten

Ex-Eintracht-Profi Jan Age Fjörtoft erwartet nicht, dass sein Ex-Club durch die Teilnahme an der Champions League in der Bundesliga in Abstiegsnot geraten könnte. "Ich werde oft gefragt, ob der Titel und die Champions-League nicht auch eine Gefahr sein kann", schreibt der Norweger in einer Bild-Kolumne am Mittwoch. "Und wenn du dir die Beispiele Schalke, HSV, Stuttgart oder auch Bremen anschaust, ist die Frage berechtigt." Bei diesen Clubs sei die Champions-League-Teilnahme der Beginn eines sportlichen Absturzes gewesen, der am Ende zum Abstieg geführt habe. "Klar, es stimmt schon: In dem Moment, in dem du einen Titel gewonnen hast, kannst du dich eine Minute freuen", so Fjörtoft. Danach sei man schon der Gejagte, der den Titel verteidigen muss, der sich verbessern müsse, um das Level zu halten.